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مبابي: تنتظرنا منافسة قوية في ربع النهائي

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مبابي: تنتظرنا منافسة قوية في ربع النهائي مبابي: تنتظرنا منافسة قوية في ربع النهائي

التحرير

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أعرب كيليان مبابي، لاعب موناكو الفرنسي، عن سعادته بفوز أمس على مانشستر سيتي، مؤكدا أن فريقه نجح في إثبات نفسه والتأهل للدور ربع النهائي.

وقال مبابي، في تصريحات نقلتها "ليكيب" الفرنسية: "عيني تلمع من الفرحة، شعور الفوز هو شعور رائع، والتأهل لربع النهائي مجرد بداية، واستطعنا تخطي أحد أفضل الفرق في القارة الأوروبية بتشكيلة مميزة، وتمكنا من إثبات أننا لسنا أقل منهم، وأننا قادرين على المنافسة".

يذكر أن موناكو الفرنسي فاز على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، أمس الأربعاء، في المباراة التي جمعتهم على ملعب لويس الثاني، ليضمن تأهله بعد خسارته بنتيجة 3-5 ذهابًا في ملعب الاتحاد.

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وأضاف الفرنسي صاحب الـ18 عام "حرصنا منذ البداية على إفساد هجمات مانشستر سيتي بحصار لاعبيه وسط ملعبهم، ونجحنا في استغلال كل فرصة للتهديف، حيث أصيب المنافس بخيبة أمل بعد تقدمنا بهدفين في الشوط الأول".

وتألق اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عامًا، في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي، حيث استطاع التسجيل في كلتا المبارتين.

ومن المنتظر، أن تسحب قرعة ربع نهائي البطولة غدا الجمعة، بين فرق موناكو، وريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وليستر سيتي، ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند.

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التحرير

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