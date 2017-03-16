تعرف على أعلى سجل تهديفي بمباريات دوري أبطال أوروبا

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اقتنص «موناكو الفرنسي» بطاقة الصعود لدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (3-1)، في مباراة العودة التي أقيمت بملعب ليوس الثاني، تحت إدارة الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.

وكان مانشستر سيتي تغلب على موناكو (5-3) في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الإتحاد، بقيادة الحكم الدولي الإٍسباني أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز.

صعود موناكو وخروج مانشستر سيتي بمجموع اللقائين (6-6)، الذي شهد تسجيل 12 هدفًا، لم يكن أعلى سجل تهديفي في مرحلة خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا.

جاءت مواجهة بايرن ميونخ الألماني وسبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ 16 من نسخة 2008-2009، كأعلى سجل تهديفي في مرحلة خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا،وفقا لموقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» أعلى سجل تهديفي في مرحلة خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا:-

- بايرن ميونخ 12-1 سبورتيج لشبونة في دور الـ 16 من نسخة 2008-2009.

- ليون 10-2 فيردر بريمن في دور الـ 16 من نسخة 2004-2005.

- تشيلسي 7-5 ليفربول في دور ربع نهائي من نسخة 2008-2009.

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- برشلونة 10-2 باير ليفركوزن في دور الـ 16 من نسخة 2011-2012.

- موناكو 6-6 مانشستر سيتي في دور الـ 16 من نسخة 2016-2017.

- ريال مدريد 6-5 مانشستر يونايتد في دور ربع نهائي من نسخة 2002-2003.

- تشيلسي 6-5 بايرن ميونخ في دور ربع نهائي من نسخة 2004-2005.

- مانشستر يونايتد 8-3 روما في دور ربع نهائي من نسخة 2006-2007.

- ريال مدريد 9-2 شالكه في دور الـ 16 من نسخة 2013-2014.

- بايرن ميونخ 7-4 بورتو في دور ربع نهائي من نسخة 2014-2015.