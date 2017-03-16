دراسة من بنك الاستثمار الأوروبي لربط إقليم قناة السويس بالقاهرة الكبرى

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ألتقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، بوفد من الاستشاريين ببنك الاستثمار الأوروبي، بهدف بحث تقديم الدعم الفني بين البنك والهيئة لربط إقليم القناة بالقاهرة الكبرى.

وناقش درويش كيفية الاستفادة من خبرات استشاري وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي في مجال النقل والمواصلات، وبعض من خبراء الشحن في مجال تداول الحاويات.

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وقال رئيس المنطقة إن الهدف من هذه المساعدة الفنية هو تحسين الربط بين المنطقة الإقتصادية بشرق بورسعيد بالقاهرة الكبري، حيث أن تحسين القدرة التنافسية لهذا الممر هو أحد الأهداف الهامة للمخطط الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن الدعم الفني المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي يكمن في إجراء تقييم للطلب علي وسائل النقل لربط منطقة قناة السويس بالقاهرة الكبري مع الأخذ في الإعتبار تدفق حركة الشحن والركاب بين مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة إلى القاهرة الكبرى، وكذلك تقييم البنية التحتية وخدمات النقل الفعلية والمخططة لها أيضاً ان تتضمن المساعدة الفنية لتقييم الطلب علي نقل الشاحنات في السوق الحالي، بجانب توقعات الطلب في المستقبل.