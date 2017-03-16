الكهرباء: الانتهاء من محطة محولات مطار إمبابة استعدادًا للصيف

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أعلن المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنَّه تمَّ إنشاء محطة محولات مطار إمبابة جهد 220/66/11 كيلوفولت، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية ومجابهة الأحمال المتزايدة استعدادًا لفصل الصيف.

وقال عبد الرحيم، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس، إنَّ المحطة تتكون من عشر خلايا جهد 220 كيلو فولت، بالإضافة إلى 17 خلية جهد 66 كيلو فولت، و17 خلية جهد 11 كيلو فولت.

وأضاف أنَّه تمَّ ربط المحطة على الشبكة الكهربائية القومية جهد 220 كيلو فولت من خلال معتمدية "1 و2"، الغرب "1 و2"، الهضبة "1 و2"، لافتًا إلى أنَّه تمَّ الربط على الشبكة جهد 66 كيلو فولت الدقي "2،1"، والعلمين "2،1"، إمبابة "1 و2".

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وأوضح جمال أنَّه تمَّ البدء في تنفيذ المحطة في 17 أبريل من العام الماضي، موضِّحًا أنَّه تمَّ التشغيل يوم الاثنين الماضي.

وأكَّد أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، مشدِّدًا على أنَّ القطاع لا يدخر جهدًا في سبيل توفير التغذية الكهربائية لكافة طالبيها ولجميع أغراض الاستخدام.