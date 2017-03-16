مميش يفتتح قسم العلاج المجاني باسم قناة السويس في مستشفى 57357

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افتتح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، قسم العلاج المجاني باسم الهيئة، بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وأجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية للنجاح المجاني برفقة أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ووفد رفيع المستوى من المراقبين الملاحيين.

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ودعا رئيس الهيئة إلى تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات لتقديم الدعم والمساندة لهؤلاء الأطفال، مؤكدًا أن أبناء مصر من أطفال مستشفى 57357 هم قطعة من قلب الوطن وجزء لا يتجزأ من مستقبله، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وأكد «مميش» أن مستشفى 57357 ضرب أروع المثل في العمل الجاد والمثابرة، وهو ما انعكست نتائجه على ارتفاع معدلات الشفاء والتوسعات الإنشائية والعلمية.