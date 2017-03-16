«الآثار»: الكشف عن هوية تمثال المطرية الملكي بالمتحف المصري اليوم

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أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الكشف عن هوية "التمثال المكتشف"، والذي كان يرجح أنَّه لرمسيس الثاني بمنطقة سوق الخميس بالمطرية خلال الاحتفالية التي تنظمها الوزارة فى وقت لاحق مساء اليوم بالمتحف المصري بالتحرير.

وقال العناني، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ الكشف سيأتي بعد إجراء كل الدراسات الأولية له والتي تحمل اكتشافات علمية غير متوقعة وإضافة علمية أثرية جديدة.

من جانبه، أكَّد عيسى زيدان رئيس وحدة الترميم الأولي والنقل بالمتحف المصري الكبير نجاح عملية نقل التمثال الملكي إلى جانب عددٍ من القطع الأثرية التي عثرت عليها البعثة المصرية الألمانية في منطقة سوق الخميس بالمطرية مؤخرًا للمتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أنَّ التمثال تمَّ وضعه في المكان المخصص له بحديقة المتحف.

وأضاف أن العائق الذي واجه عملية النقل هو صعوبة دخول السيارة المحملة بالقطع الأثرية من بوابة المتحف المصري لضيق مساحة مدخل المتحف بالنسبة لحجم السيارة، لافتًا إلى أنَّه تمَّ تدارك الأمر بسرعة، حيث نجح فريق العمل في نقل جميع القطع بسلام لمكانها المحدد بالمتحف.

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ومساء اليوم، تنظم وزارة الآثار احتفالية بالمتحف المصري بمناسبة وصول هذه القطع إلى المتحف.

وتبدأ الاحتفالية بعرض القطع الأثرية المكتشفة حديثًا بمنطقة المطرية والاستماع إلى الشرح التفصيلي عن كشف التمثال الضخم، وتعرض الوزارة فيلمًا تسجيليًّا عن كشف المطرية، يرصد تاريخ عمل البعثة المصرية الألمانية المشتركة في الموقع منذ سنوات، ويكشف كواليس العثور على التمثال الضخم والظروف الصعبة التي صاحبت انتشاله على جزءين، والهجوم الذي طال الوزارة وردها على ذلك.

ويلقي الفيلم الضوء على فريق العمل الذي أسهم في استخراج ونقل الجزء الأكبر من التمثال الضخم، وبخاصة خبراء النقل والترميم في المتحف الكبير، والعمال الذين تحمّلوا مشقة العمل في المياه لإخراج التمثال.