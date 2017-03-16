أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية بالشرقية

Google+ Print
تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية بالشرقية تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية بالشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

دشنت الدكتورة إيمان المنير، عضو مجلس إدارة مستشفى الحسينية المركزي في الشرقية، بنك الدم بالمستشفى، والذي يُعد أول بنك دم بالجهود الذاتية.

وقالت الدكتورة إيمان المنير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن فكرة إنشاء بنك دم بالجهود الذاتية بدأت منذ سنوات، بعد اقتراح من ريهام الحاوي، عضو منظمة المجتمع المدني بالحسينية، مؤكدة أن الفكرة لاقت حماسا من جانب أطباء المستشفى وعدد كبير من أعضاء المجتمع المدني.

شاهد أيضا

وأشارت إيمان إلى أنه تم تجهيز مبنى البنك بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة، وتوفير كل محتويات البنك بمساعدة رجال الخير بالحسينية والمدن المجاورة، منوهةً بأنه يُمكن لأي مواطن التبرع بالدم في أي وقت، حيث إن هناك طبيبا متخصصا للكشف على المُتبرع قبل أخذ الدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»