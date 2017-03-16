تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية بالشرقية

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دشنت الدكتورة إيمان المنير، عضو مجلس إدارة مستشفى الحسينية المركزي في الشرقية، بنك الدم بالمستشفى، والذي يُعد أول بنك دم بالجهود الذاتية.

وقالت الدكتورة إيمان المنير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن فكرة إنشاء بنك دم بالجهود الذاتية بدأت منذ سنوات، بعد اقتراح من ريهام الحاوي، عضو منظمة المجتمع المدني بالحسينية، مؤكدة أن الفكرة لاقت حماسا من جانب أطباء المستشفى وعدد كبير من أعضاء المجتمع المدني.

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وأشارت إيمان إلى أنه تم تجهيز مبنى البنك بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة، وتوفير كل محتويات البنك بمساعدة رجال الخير بالحسينية والمدن المجاورة، منوهةً بأنه يُمكن لأي مواطن التبرع بالدم في أي وقت، حيث إن هناك طبيبا متخصصا للكشف على المُتبرع قبل أخذ الدم.