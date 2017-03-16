«الإفتاء»: فوائد البريد أو البنوك مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء

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أكَّدت دار الإفتاء أنَّ فوائد البريد أو البنوك مختلفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء.

جاء ذلك في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، ردا على استفسار أحد المواطنين حول أنَّه يعمل محاسبًا بإحدى الدول العربية وقبل مغادرته مصر فتح حسابًا لدى البريد "صندوق توفير بالأرباح"، حيث سأل: "هل هذه الأرباح رِبًا؟ ولو كانت حرامًا فماذا أفعل في الأرباح التي أخذتُها بالفعل؟".

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وقالت الدار: "البنوكُ وأعمالُها ومثلها دفترُ التوفير مختلفٌ في مشروعيتهما بين الفقهاء من بداية ظهورهما وممارسة نشاطهما وإلى الآن، فبعضُ الفقهاء يُحرِّمون تعاملاتهما أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازها وإباحتها".

وأضافت، في فتواها التي حملت رقم مسلسل "824" ومنشورة على موقعها الرسمي: "شأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أنَّ للمقلدين تقليد أيٍّ من آرائهم، ولا حرج عليهم في ذلك".