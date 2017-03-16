تحرش بوالدته تليفونيًا.. فطعنه "النجار" بـ"سكين" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

انهال نجار طعنا بسكين على جاره الشاب بشارع الصفا بمنطقة العامرية غربى الإسكندرية، انتقامًا منه؛ لتحرش بوالدته و"معاكستها" عن طريق اتصال تليفوني.

كان قسم شرطة أول العامرية، قد تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة بشارع الصفا بين "م.ع.ع" 21 عامًا، عامل زراعي، مصاب بجروح طعنية متعددة من الناحية الخلفية للصدر مع وجود تجمع هوائي على الرئة، وجاره "ع.ج.ع" 23 عامًا، نجار مسلح.

وتبين من التحريات نشوب المشاجرة، بسبب قيام الأول بالاتصال تليفونيًا بوالدة الثاني و"معاكستها"، فتعدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته محدثًا إصابته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة، فنقلت الإسعاف المصاب لمستشفى العامرية العام، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، وحُرر محضر جنح قسم شرطة أول العامرية بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.