بالصور.. بعثة الزمالك فى طريقها إلى نيجيريا لمواجهة «رينجرز»

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غادرت بعثة الزمالك القاهرة فجر اليوم الخميس، متوجهة إلي نيجيريا استعدادا لمواجهة رينجرز فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون فى استقبال البعثة فور وصولها إلى نيجيريا كل من فادى مهدى القنصل المصرى بالسفارة المصرية، والثلاثى أسامة مصطفى ومحمد العيداروس وسامح مصطفى مسئولو شركة المقاولون العرب هناك، إلى جانب المهندس هانى زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

وكان الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.