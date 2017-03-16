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أزمة في «منتخب 99» لهذا السبب

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أزمة في «منتخب 99» لهذا السبب أزمة في «منتخب 99» لهذا السبب

التحرير

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كشف حمادة صدقي مدرب منتخب مواليد 99، أنه يواجه أزمة في ضم اللاعبين للفريق القومي خلال الفترة الحالية.

وقال صدقي لـ "التحرير"، إن الأزمة تتمثل في تصعيد بعض لاعبي الفرق من مواليد 99 إلى الفريق الأول، وعدم مشاركتهم، بما يعني أن اللاعب لا يلعب مع فريقه ولا مع الفريق الأول، وضرب مثالًا على ذلك باللاعب حسين ذكري حارس مرمى دجلة الذي تم تصعيده للفريق الأول ولا يشارك مع فريقه.

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ويحضر صدقي المدير الفني، تجمع لاعبي منطقة الغربية 28 مارس الجاري.

ويتواجد في التجمع فرق المنوفية والغربية وكفر الشيخ وطنطا، حيث جرت العادة أن تقوم المناطق بتشكيل منتخبات في كل محافظة تضم أفضل اللاعبين، ويدخلون معسكر معه يحضره حمادة صدقي لانتقاء العناصر المتميزة.

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التحرير

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