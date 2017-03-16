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رينجرز يشكو الزمالك.. ويطلب رسميًا احتساب نتيجة الذهاب لصالحه

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رينجرز يشكو الزمالك.. ويطلب رسميًا احتساب نتيجة الذهاب لصالحه رينجرز يشكو الزمالك.. ويطلب رسميًا احتساب نتيجة الذهاب لصالحه

التحرير

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بعد مشاركة مهاجم الزمالك حسام باولو "المقيد أفريقيًا بنادي سموحة" في مباراة الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تقدم مسؤلي نادى رينجرز النيجيرى بشكوى رسمية ضد النادي الأبيض لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

وجاءت شكوى النادى النيجيرى ضد الزمالك بسبب مشاركة المهاجم صاحب الـ33 عام رغم قيده فى قائمة فريق سموحة الأفريقية قبل انضمامه للزمالك، ليقيده النادى الأبيض فى قائمته عقب ضمه فى الإنتقالات الشتوية، وهو ما يخالف لوائح الكاف، ليطلب النادي النيجيري من الكاف اعتبار الزمالك خاسرًا للمباراة.

وسوف يلجأ نادى الزمالك إلى الخطاب الذى حصل عليه من الكاف عقب الاستفسار عن قانونية مشاركة باولو وقيده فى القائمة الأفريقية، للرد على شكوى رينجرز.

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وتصل بعثة الزمالك إلى نيجيريا فى الواحدة ظهر اليوم استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام رينجرز يوم الأحد المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك ورينجرز انتهت بفوز النادي الأبيض 4 /1 على ملعب السلام الأحد الماضي.

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التحرير

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