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بدء التسجيل في عمومية النادي الأهلي

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بدء التسجيل في عمومية النادي الأهلي بدء التسجيل في عمومية النادي الأهلي

التحرير

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بدأ منذ قليل التسجيل فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور (50% + 11).

ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، أو 1000 ألف عضو أيهما أقل، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة؛ وفقًا لتوقيت الآذان، حيث يبدأ التوقيع في كشوف الحضور للاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع تسليم العضو عند التوقيع “بطاقة حضور” لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال بالصالة المغطاة فإذا توافر النصاب في الساعة الثالثة عصر نفس اليوم، يتم مناقشة بنود جدول الأعمال بالصالة المغطاة.

ويكون حضور الأعضاء للجمعية شخصيًا، ولا يجوز الإنابة فيه، كما لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة لحضور الجمعية مهما كانت الأسباب.

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ويقتصر الدخول لحضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال على من قام بالتوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة العضوية العاملة الصادرة من النادي فقط، حيث يقوم العضو بتسليم بطاقة إثبات التوقيع عند دخول القاعة المخصصة لمناقشة جدول الأعمال.

ويحضر مجلس الإدارة الأهلي الجمعية العمومية على مدار يومي الانعقاد؛ لمناقشة آراء الأعضاء في كافة التفاصيل عن العام المنقضي، وجدول أعمال العام الجديد، وللتصديق على ميزانية النادي.

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التحرير

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