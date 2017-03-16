منتخب المحليين يقرر ضم لاعبين من إنبي وبتروجيت

التحرير

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كشف طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين، أن هاني رمزي المدير الفني، قرر ضم ناصر ماهر لاعب الأهلي المُعار إلى بتروجيت.

وقال السعيد لـ "التحرير"، إن ناصر ماهر حاز إعجاب الجهاز الفني خلال مشاركته في بطولة إفريقيا للشباب، وهو اللاعب الثالث من مواليد 97 بعد أحمد فتوح لاعب الزمالك وكريم نيدفيد لاعب الأهلي.

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وفي نفس السياق اتفق هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين، والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر، على انضمام عمرو مرعي لاعب إنبي لمنتخب المحليين في معسكر مارس.

وشهدت الجلسة التي عقدها الطرفان ترحيب من هيكتور كوبر بانضمام عمرو مرعي لمنتخب المحليين، بينما وضع عرفة السيد لاعب وادي دجلة ضمن اهتماماته لضمه خلال معسكر مارس المقبل.