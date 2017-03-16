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حمادة صدقي يتلقي عدة طلبات بالانضمام لمنتخب 99

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حمادة صدقي يتلقي عدة طلبات بالانضمام لمنتخب 99 حمادة صدقي يتلقي عدة طلبات بالانضمام لمنتخب 99

التحرير

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قرر حماده صدقي المدير الفني لمنتخب 99، ضم 31 لاعبًا لمعسكر شهر مارس، بينهم 4 حراس مرمى.

واستبعد صدقي 6 لاعبين من الذين انضموا للمعسكر الماضي وضم 6 لاعبين آخرين، منهم محمد صبيح مدافع النصر، وحارس مرمى يلعب في فريق سيراميكا.

وتلقى صدقي، عدة طلبات من لاعبين محترفين بالانضمام لمعسكرات الفترة المقبلة.

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وجاءت لصدقي اتصالات من لاعبين محترفين في هولندا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا يرغبون في التواجد مع المنتخب.

واشترط صدقي على اللاعبين ألا يكونوا يلعبوا في أكاديميات بأوروبا وأن يكونوا لاعبين بالأندية ذاتها، وطلب منهم إرسال بياناتهم كاملة لعمل ملفات عن كل لاعب منهم، على أن يضمهم لمعسكرات المنتخب في الفترة المقبلة.

ويخوض المنتخب معسكرًا في الفترة من 19 لـ24 مارس الجاري يتخللها وديتين أمام وادي دجلة مواليد 97 والإعلاميين.

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التحرير

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