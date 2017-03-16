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بالصور.. إزالة 44 "مكمورة فحم" بأجهور الكبرى في القليوبية

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مصراوي Masrawy

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (1)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (1)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (2)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (2)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (3)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (3)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبيةإزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (5)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (5)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (6)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (6)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (7)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (7)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (8)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (8)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (9)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (9)

إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (10)إزالة 44 مكمورة فحم بأجهور الكبرى في القليوبية (10)

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ، اليوم الخميس، بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزاله 44 مكمورة فحم.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية إن القوات تمكنت من إزالة 4 مكامير فحم كانت مجهزة لتشغيلها، وجرى تكتيم وتبريد 40 مكمورة فحم بقرية أجهور الكبرى التابعة لمدينة طوخ، لتنتهي أزمة مكامير الفحم في المدينة بشكل نهائي.

كان اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، قد أصدر تعليماته بضرورة إزالة كل مكامير الفحم، وتوفيق أوضاعها بشكل قانوني؛ حفاظًا على صحة المواطنين لاسيما الأطفال وكبار السن وعدم تلويث البيئة والحفاظ على نظافتها.

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