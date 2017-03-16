3 أحداث تاريخية وراء اختيار "16 مارس" يوماً للمرأة المصرية

كتب - علي أحمد:

عندما نستقبل في شهر مارس موسم تفتح الزهور، فإن المرأة المصرية تستقبل خلاله 3 أعياد لها، ليصبح "مارس" شهر المرأة المصرية.

بعد أيام من احتفالها باليوم العالمي للمرأة، تحتفل المرأة المصرية، الخميس، بيوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام، قبل أن تحتفل بعد أيام بـ "عيد الأم".

وارتبط يوم 16 مارس بالعديد من الأحداث التي شهدت على نضال المرأة المصرية سواء من أجل الوطن أو من أجل نيل حقوقها.

بدأت قصة "16 مارس" عندما سقطت أول شهيدة مصرية في هذا اليوم عام 1919، في مظاهرة دعت إليها السيدة "هدى شعراوي" ضد الاحتلال الإنجليزي.

وفي 16 مارس عام 1923 دعت "شعراوي" لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر من أجل العمل على تحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للمرأة وكذلك الحق في التعليم الثانوي والجامعي.

استمر نضال المرأة المصرية بالتزامن مع هذا اليوم حيث حصلت المرأة في مثل هذا اليوم عام 1956 على حق الانتخاب والترشيح، وهو ما تضمنه دستور 1956.