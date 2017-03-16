"عجوز الوراق" انتحر شنقا حزنا على وفاة زوجته ونجله

كتب - محمد شعبان:

قرر عجوز التخلص من حياته شنقا؛ إثر مروره بأزمة نفسية عقب وفاة زوجته ونجله جراء إصابتهما بحالة تسمم بنطقة الوراق.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار شخص داخل منزله بمنطقة الوراق.

وانتقل العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لسائق يبلغ من العمر 62 عاما، يرتدي ملابسه كاملة دون أي إصابات ظاهرية، وبها آثار إحمرار بالرقبة.

وكشفت تحريات العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية مؤخرا عقب وفاة زوجته ونجله بحالة تسمم، فقرر التخلص من حياته شنقا.