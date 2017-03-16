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الاتحاد الأوروبي يحدد سعر ونظام توزيع تذاكر نهائي "يوروبا ليج"

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الاتحاد الأوروبي يحدد سعر ونظام توزيع تذاكر نهائي "يوروبا ليج" الاتحاد الأوروبي يحدد سعر ونظام توزيع تذاكر نهائي "يوروبا ليج"

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عبر موقعه الرسمي، إن أقل من نصف تذاكر نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الذي سيقام في ستوكهولم ستوزع على طرفي النهائي.

وقال "يويفا" إن 48 ألف تذكرة ستطرح للبيع للمباراة التي ستقام على ملعب "فريندز أرينا" بالسويد في 24 مايو المقبل بواقع عشرة آلاف لكل فريق، وستباع 17 ألف تذكرة للجماهير حول العالم عبر موقع الاتحاد على الإنترنت.

وستذهب التذاكر المتبقية، التي تبلغ 11 ألفا أو ما يقل قليلاً عن ربع العدد الإجمالي للتذاكر، "للجنة المحلية المنظمة للمباراة والاتحادات المحلية والشركاء التجاريين والمحطات الناقلة وشركات العلاقات العامة التي تروج للقاء." 

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وتابع  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن سعر التذاكر سيتراوح بين 45 و150 يورو (48 إلى 159 دولار).

وتعرض الاتحاد للانتقادات العام الماضي بإقامته للنهائي بين ليفربول وإشبيلية في ملعب جاكوب بارك في بازل بسويسرا والذي يسع إلى 35 ألف متفرج فقط، إذ تم توزيع التذاكر بواقع تسعة ألاف لكل فريق ومثلها للجماهير بشكل عام وباقي التذاكر وعددها ثمانية ألاف للمسؤولين والرعاة وشركات العلاقات العامة. 

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التحرير

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