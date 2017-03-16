روما يبحث عن تكرار «إنجاز» بارما عبر بوابة ليون

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يستضيف روما الإيطالي نظيره ليون الفرنسي، اليوم الخميس، بملعب الأوليمبيكو، في إياب دور الثمن نهائي (16)، من مسابقة الدوري الأوروبي

ويعول ليون الفرنسي على فوزه الكبير ذهاباً على روما الإيطالي 4-2، حيث تألق الثنائي ألكسندر لاكازيت ونبيل فقير بتسجيل ثنائية، بملعب "بارك أولمبيك ليون".

ويأمل روما أن يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

وحصل روما على دفعة معنوية لا بأس بها قبل مواجهته الأوروبية الشاقة، بعدما عاد لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في الفترة الماضية.

وانتزع فريق العاصمة الإيطالية فوزا هاما 3-0 على مضيفه باليرمو ليستعيد بعضا من ثقته المفقودة عقب هزيمته في فرنسا، والتي جاءت بعد خسارته 1-2 أمام نابولي في الدوري الإيطالي، و0-2 من جاره اللدود لاتسيو في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا.

وفي مواجهة ألمانية، يستقبل بوروسيا مونشنجلادباخ شالكه بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً، ويتطلع شالكه لوضع حد لنتائجه المتعثرة أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وستكون مباراة الفريقين اليوم هي الثالثة بينهما خلال الشهر الحالي، حيث فاز بوروسيا 4-2 في لقائهما بالدوري الألماني (بوندسليجا)، قبل أن يتعادلا 1-1 على ملعب شالكه في ذهاب دور 16 للدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

من جانبه يسعى جينك البلجيكي لتأكيد تأهله للدور المقبل، عندما يستضيف جينت في مواجهة بلجيكية خالصة، وذلك عقب فوزه خارج ملعبه 5-2 في مباراة الذهاب.

ويستضيف اندرلخت، الممثل الثالث للكرة البلجيكية في البطولة، فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق البلجيكي 1-0 خارج ملعبه.

ويأمل فريقا أياكس أمستردام الهولندي وكراسنودار الروسي، في تعويض خسارتهما 1-2 ذهابا، عندما يستضيفان كوبنهاجن الدنماركي وسيلتا فيجو الأسباني على الترتيب.

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ويخوض بشكتاش التركي مواجهة متوازنة أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني، وذلك عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 بالعاصمة اليونانية أثينا الخميس الماضي.

وفيما يلي مواجهات اليوم في اليوربا ليج:-

- كراسنودار × سيلتا فيجو الساعة 8.

- بشكتاش × أوليمبياكوس الساعة 8.

- كي آر سي جينك × جينت الساعة 8.

- أندرلخت × أبويل نيقوسيا الساعة 8.5.

- بوروسيا مونشنجلادباخ × شالكه الساعة 8.5.

- روما × ليون الساعة 8.5.

- مانشستر يونايتد × روستوف الساعة 8.5.

- أياكس أمستردام × اف سي كوبنهاجن الساعة 8.5.