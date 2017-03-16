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أكد الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الكرة الأفريقية تطورت بمعدلات عظيمة، ويجب أن يحدد مستقبل القارة عن طريق الأفارقة، وذلك خلال كلمته بالجمعية العمومية 39 للاتحاد الأفريقي، والتي ستقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال حياتو "الكرة الأفريقية تطورت بمعدلات عظيمة .. ونتطلع للمزيد على كافة المستويات، نتائج منتخبات أفريقيا للشباب والناشئين تؤكد هيمنة القارة وتفوقها الذي يجب أن يستمر".

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وأضاف الكاميروني "يجب زيادة عدد المنتخبات الأفريقية في بطولات الفيفا .. نتائجنا تؤكد أحقيتنا في المزيد، ندعم بطولات الأندية التي وصلت لمراحل كبيرة من المستوى، وننظم أمم أفريقيا للمحليين لدعم البطولات المحلية".

وتشهد إثيوبيا انتخابات الكاف اليوم "الخميس"، حيث تقام منافسة بين الكاميروني عيسى حياتو، وأحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، على مقعد الرئاسة، بحيث تقام القرعة بين 54 دولة بنظام "الاقتراع السري".