المحامون يواصلون إضرابهم.. وأتوبيسات لنقل أعضاء المنيا لاجتماع عاشور

المنيا ــ ريمون الراوي:

واصل محامو المنيا إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، واحتشد أعضاء الجمعية العمومية التسعة للنقابة بالمحافظة، للانتقال لحضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه سامح عاشور نقيب محامين مصر، لاتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة، للرد على حبس ٧ من المحامين بتهمة إهانة القضاء في مطاي.

وقال محمد رجب نائل، نقيب محامين مطاي، إن النقابات الفرعية تستعد لنقل المحامين إلى القاهرة بأتوبيسات من أمام محاكم كل مركز، لحضور الاجتماع المقرر انعقاده الساعة السابعة مساء اليوم، بمقر النادي النهري بالمعادي، والذي دعا إليه النقيب سامح عاشور، لإعلان الإجراءات التصعيدية، المقرر تنفيذها السبت المقبل.

وأعلن تزايد أعداد المتضامنين من المحامين الراغبين في حضور الاجتماع، من الإسكندرية وطنطا والمحلة وبني سويف وأسيوط وسوهاج.

ولفت نقيب مطاي في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن التحرك سيكون الساعة الثانية ظهرا من أمام المحاكم الجزئية، للحاق بالاجتماع، مع استمرار فعاليات الإضرابات التي بدأت منذ ثلاثة أيام، والتي تشمل عدم الحضور أمام أي دائرة جنايات أو تجديد حبس متهمين أو تحقيقات نيابة عامة أو رفع دعاوى جديدة أو أي تعامل مع خزائن المحاكم إلا في الإجراءات المرتبطة بالمواعيد القانونية.

وشدد على أن اجتماع اليوم بالقاهرة، سيبحث تصعيد الإضراب، وقد يشمل محافظات مصر بالكامل، لا سيما بعد نجاح إضراب مطاي بصورة كبيرة.

واختتم نائل: "لن نوقف الإضراب إلا مع وقف تنفيذ الحكم من خلال الإجراءات القانونية المعروفة من الطعن بالنقض، وتقديم استشكال بوقف التنفيذ، ولن يتأخر شيوخ المحامين في بذل الجهد لقبول الطلب، لأن الحالة العامة للمحامين سيئة للغاية، وبدأت تؤثر على رجل الشارع العادي، الذي يمتلك مصالح خاصة داخل المحاكم التي تعاني من الإضراب".