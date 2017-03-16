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محافظ الأقصر يناقش أزمة عجز المعلمين

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محافظ الأقصر يناقش أزمة عجز المعلمين محافظ الأقصر يناقش أزمة عجز المعلمين

مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يناقش أزمة عجز المعلمين

الأقصر – محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعاً موسعاً مع طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ومديري الادارات التعليمية السبعة، وموجهي العموم ورئيس مجلس أمناء التربية والتعليم وعدد من المهتمين بالتعليم، اليوم، لمناقشة المشكلات الملحة التي تواجه أطراف العملية التعليمية، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن العملية التعليمية ترتكز على 3 محاور رئيسية وتشمل البنية الأساسية، والمعلم، والمنهج الدراسي، لافتاً إلى مشكلة انصراف المعلمين إلى العمل الإداري، وترك مهنة التدريس السامية، ما نتج عنه وجود عجز كبير في أعداد المعلمين بالمدارس في مختلف التخصصات.

ووجه محافظ الأقصر، مسئولي التربية والتعليم، بوضع آلية عمل لحل مشكلة العجز في أعداد المدرسين بالمدارس، مع الالتزام بالمعايير والضوابط، وتقديم عرض ممنهج بالمشكلات الموجودة ومقترحات بالحلول، ورؤية مسئولي التعليم للعملية التعليمية خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وطالب بدر، مسئول هيئة الأبنية التعليمية بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية، بإعداد تقارير مفصلة عن أعداد المدارس، التي تحتاج إلى أعمال تطوير وصيانة، مشدداً على ضرورة استكمال بناء أسوار المدارس، والتأكد من اختيار المدارس التي لن تعقد بها لجان امتحانات، للانتهاء من الأعمال المطلوبة بها في موعدها.

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