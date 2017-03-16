فريق بحث طبي جنائي لكشف غموض مصرع "هنيّة" وتوأمها

المنيا ــ ريمون الراوي:

أمرت سلطات الأمن بالمنيا، بتشكيل فريق بحث مشترك طبي جنائي، بالتنسيق بين وحدة مباحث مركز شرطة المنيا ومفتش صحة بندر ومركز المنيا، لكشف غموض وفاة زوجة حامل في شهرها السابع، إثر معاناتها من تسمم حمل، وارتفاع مزمن بضغط الدم، وأزمة قلبية حادة بإحدى قري مركز المنيا.

كما تقرر إخطار الأمومة والطفولة ولجنة الأمومة الآمنة بالمنيا، لتقصي الحقائق عن وفاة الأم وتوأمها أثناء الحمل.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا بوصول "هنية. ع. ج"، 43 سنة، مقيمة بإحدى قرى المركز، حامل في شهرها السابع في توأم، تعاني من تسمم حمل وارتفاع مزمن بضغط الدم، وتعرضها لأزمة قلبية حادة.

ونظرا لظروف الوفاة المفاجئة، تقرر تشكيل فريق بحث مشترك طبي جنائي، لمناظرة الجثة والاستماع لأقوال الزوج، وشهود العيان، التي نفت وجود اشتباه جنائي في الواقعة.

وأفاد الدكتور هاني إسحق، مفتش صحة مركز المنيا، في تقريره، بأن الوفاة بسبب تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم وفشل حاد بعضلة القلب، فتم إبلاغ إدارة رعاية الأمومة والطفولة ولجنة الأمومة الآمنة بالمنيا، لعمل تقصي حقائق عن الحالة، كونها توفيت أثناء الحمل، والتحقيق مع الطبيب المتابع للحمل، وتقصي أوجه التقصير في متابعة الحمل.