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رئيس حي مصر الجديدة: دورنا في «بيع زبالتك» إشرافي فقط

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رئيس حي مصر الجديدة: دورنا في «بيع زبالتك» إشرافي فقط رئيس حي مصر الجديدة: دورنا في «بيع زبالتك» إشرافي فقط

التحرير

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تفقَّد المهندس إبراهيم صابر رئيس حي الجديدة، اليوم الخميس، منافذ شراء المخلفات الصلبة التابعة لمبادرة "بيع زبالتك"، حيث أكَّد ضرورة التخلص من القمامة الصلبة عن طريق بيعها للأكشاك للمحافظة على نظافة الشوارع.

وقال صابر، في تصريحاتٍ له، خلال الجولة، إنَّ هناك إقبالًا من المواطنين على الأكشاك لبيع مخلفاتهم الصلبة بعد فصلها من المنبع.

وأضاف أنَّ دور الحي في مبادرة "بيع زبالتك" إشرافي فقط لتسهيل وتيسير العمل وإزالة المعوقات إن وجدت، لافتًا إلى أنَّه تمَّ تحديد مواعيد للعمل بهذه المنافذ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

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جديرٌ بالذكر أنَّ مبادرة "بيع زبالتك"يتبناها محافظ القاهرة لإنهاء أزمة انتشار القمامة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتستند الفكرة إلى بناء أكشاك بأماكن محددة في الأحياء لتلقي القمامة الصلبة من المواطنين بأسعار محددة.

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التحرير

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