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السبت.. ملتقى توظيفي بمصر الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب

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السبت.. ملتقى توظيفي بمصر الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب السبت.. ملتقى توظيفي بمصر الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب

التحرير

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أعلن المهندس إبراهيم صابر رئيس حي الجديدة أنَّه عقد ملتقى توظيفي صباح بعد غدٍ السبت بدار مناسبات الميرلاند بشارع الحجاز.

وقال صابر، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الخميس، إنَّ البرنامج القومي للتشغيل هو برنامج لتوفير فرص عمل للشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

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وأضاف أنَّ البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على مستوى جميع محافظات الجمهورية على طلب العمالة طبقا لاحتياجاتها الفعلية ومن ثمَّ توفيرها وتوظيفها، ويتبع ذلك توفير التدريب المهني والفني للعمالة الجديدة المختارة على العمل الذي سيقومون به داخل هذه المنشآت سواء في مراكز التدريب المتخصصة والمعتمدة لديه أو داخل المنشآت المستفيدة على أيدي مدربين متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة. 

وأكَّد صابر أنَّ البرنامج موجه إلى الشباب من الجنسين من سن 18 سنة، بشرط إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون الباحث عن العمل لا يعمل في أي جهة، وأن تكون لديه الرغبة في الاستمرار بالعمل، وأن يكون غير مطلوب للتجنيد بالنسبة للذكور.

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