وزير البترول يبحث مع رئيس شركة دانة غاز مصر نتائج حفر 22 بئرًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الخميس، رئيس شركة دانة غاز مصر إيمان هيل والسيد سعيد أراطة عضو مجلس الإدارة، حيث تم استعراض أنشطة الشركة حاليًا في مصر بمناطق امتيازها بدلتا النيل الأرضية من خلال الشركة المشتركة الوسطاني للبترول.

وتم خلال اللقاء - استعراض نتائج برنامج الحفر الذي نفذته الشركة خلال العامين الماضيين، والذي شمل حفر 22 بئرًا تنموية واستكشافية وتقييمية ساهمت في زيادة إنتاج الشركة وتعويض التناقص الطبيعي، حيث تنتج الشركة حاليًا أكثر من 43 ألف برميل يوميًا مكافئ من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات والبوتاجاز.

شاهد أيضا

كما تم خلال اللقاء استعراض برنامج حفر بئر غرب ورد دلتا - 2 في منطقة امتياز المطرية الأرضية التي فازت بها دانة غاز كشريك مع شركة "بي بي" التي تقوم شركة الوسطاني بحفره نيابة عنهما، ويتم الآن تقييم حفر آبار أخرى في منطقة الامتياز.