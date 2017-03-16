أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير البترول يبحث مع رئيس شركة دانة غاز مصر نتائج حفر 22 بئرًا

Google+ Print
وزير البترول يبحث مع رئيس شركة دانة غاز مصر نتائج حفر 22 بئرًا وزير البترول يبحث مع رئيس شركة دانة غاز مصر نتائج حفر 22 بئرًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الخميس، رئيس شركة دانة غاز إيمان هيل والسيد سعيد أراطة عضو مجلس الإدارة، حيث تم استعراض أنشطة الشركة حاليًا في مصر بمناطق امتيازها بدلتا النيل الأرضية من خلال الشركة المشتركة الوسطاني للبترول.

وتم خلال اللقاء - استعراض نتائج برنامج الحفر الذي نفذته الشركة خلال العامين الماضيين، والذي شمل حفر 22 بئرًا تنموية واستكشافية وتقييمية ساهمت في زيادة إنتاج الشركة وتعويض التناقص الطبيعي، حيث تنتج الشركة حاليًا أكثر من 43 ألف برميل يوميًا مكافئ من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات والبوتاجاز.

شاهد أيضا

كما تم خلال اللقاء استعراض برنامج حفر بئر غرب ورد دلتا - 2 في منطقة امتياز المطرية الأرضية التي فازت بها دانة غاز كشريك مع شركة "بي بي" التي تقوم شركة الوسطاني بحفره نيابة عنهما، ويتم الآن تقييم حفر آبار أخرى في منطقة الامتياز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين