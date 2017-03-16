قرار جمهوري بإنشاء بعثة لمصر لدى حلف «الناتو»

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نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًّا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء بعثة لمصر لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحمل القرار رقم 116 لسنة 2017، ونشرت الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا برقم 117 لسنة 2017 بتعيين إيهاب محمد مصطفى فوزي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، مندوبًا لمصر لدى الحلف.

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وأصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتى مصر وكوريا الجنوبية، التي أقرها مجلس النواب، والتي بمقتضاها تقدم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 114.9 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادي إلى الأقصر.

وحمل قرار جمهوري رقم 408 لسنة 2016، وافق فيه الرئيس على الاتفاقية الإطارية التي أقرها مجلس النواب، والموقعة في سول بتاريخ 3 مارس 2016، بين حكومتي مصر وكوريا، بشان الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وذلك لتنفيذ مشروعات يتفق عليها الطرفان.