أجاد تلاوة القرآن وأنجب سفيرًا.. ما لا تعرفه عن المطرب كارم محمود

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ورث عن والده عذوبة الصوت، فسافر إلى القاهرة رغبة في صقل موهبته، وهناك التقطه المؤمنون بموهبته، فعرف الطريق إلى الإذاعة المصرية، ومنها انطلق محلقًا في عالم الطرب، منافسًا بموهبته عمالقة الغناء، حتى أصبح واحدًا منهم، في مسيرة فنية على مدى نصف قرن.



"التحرير لايف" يرصد لكم 14 معلومة عن الفنان الراحل كارم محمود..

1- اسمه بالكامل كارم أبو ريا محمود.

2- ولد في مدينة دمنهور يوم 16 مارس 1922، لعائلة تعمل في التجارة.

3- والده هو التاجر والشيخ وقارئ القرآن الشيخ أبو ريا، وعنه ورث "كارم" حلاوة الصوت.

4- أثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل كارم محمود في محل "رفا".

5- بدأ حياته بتلاوة القرآن الكريم، ثم قرر الذهاب للقاهرة وهناك التحق بالفرع المدرسي لمعهد الموسيقى العربية عام 1938، وحصل على دبلوم الموسيقى عام 1944.

5- تدرب على الأغاني التراثية على يد معلمه "محمد حسن الشجاعي" رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضًا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وصخر علي وآخرين.

6- أعجب بصوته رئيس المعهد العالي للموسيقى، وكان يعمل حينها مستشارًا في الإذاعة المصرية، فقام بالتوصية لإلحاقه بفرقة الأنغام الذهبية، وكانت بداية كارم مع بعض الأغنيات الوطنية.

شاهد أيضا

7- قدم "كارم" أول دويتو غنائي مع المطربة حياة محمد وهبي، بعنوان "محلاها الدنيا".

8- قدّمته الإذاعة كملحن ومطرب وبطل للعديد من المسرحيات الغنائية والأوبريتات التي كانت تنتجها الإذاعة المصرية في الأربعينيات والخمسينيات، مثل: "العشرة الطيبة" و"ليلة من ألف ليلة".

9- خلال فترة وجيزة استطاع "محمود" أن يحجز لنفسه مكانًا وسط عمالقة الغناء آنذاك مثل محمد قنديل وإبراهيم حمودة، فطلبته المطربة بديعة مصابني للغناء معها.

10- شارك بالتمثيل في 20 فيلمًا سينمائيًّا منتصف الأربعينيات، وكانت البداية مع فيلم "ملكة جمال" للمخرج نيازي مصطفى مع ليلى فوزي، كما شارك في أعمال سينمائية بصوته كمطرب فقط، في أفلام منها: "معلش يا زهر، دستة مناديل، لسانك حصانك، فايق ورايق".

11- من أشهر أعمال الغنائية: "عنابي، وعلى شط بحر الهوى، سمرا يا سمرا، والنبى يا جميـل حوش عنى هواك، يا بو العيون السود، ويانا يالعزال، وأمانة عليك يا ليل طول".

12- تزوج وأنجب ولد وبنت، لكنه حرص على إبعاد أسرته عن الأضواء.

13- ابنه هو السفير محمو كارم محمود، الذي تخرج في كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وكان مؤسسًا ومسؤولًا عن ملف نزع السلاح النووي في الخارجية المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن كان سفيرًا لمصر في طوكيو وبروكسل.

14- توفي في يوم 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، بعد مسيرة عطاء على مدى نصف قرن.