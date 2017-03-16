إحداهن حاولت الانتحار على باب منزله.. قصص تامر حسني مع المعجبات

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حرص الفنان تامر حسنى على تحقيق أمنية الطفلة نورهان فى مستشفى سرطان الأطفال التى حلمت كثيرًا برؤيته، ولم تقتصر زيارته على الطفلة نورهان فقط، ولكنه زار عددًا كبيرًا من الأطفال والتقط معهم مجموعة من الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الطفلة "نورهان" طلبت رؤية تامر حسني، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أمنيتها بسبب سفره للمغرب لإحياء حفل غنائي هناك، وفور عودته توجه للمستشفى لزيارتها.



قصص الفنان تامر حسني مع المعجبين وبالأخص المعجبات لم تقتصر على تلك الحالة الإنسانية فقط، ولكنه يعتبر من أكثر الفنانين الذين حازوا على اهتمام الإعلام بسبب كثرة المعجبات، ونرصد أبرز تلك المواقف فى التقرير التالى..

أزمات تامر حسني مع معجبات الكويت

حصد الفنان تامر حسني نصيب الأسد من أزمات الفنانين في الكويت، فتعرض للانتقادات بسبب تهافت الفتيات عليه خلال الحفل الذي أحياه في مهرجان "هلا فبراير 2016"، حيث قامت مباحث الآداب بالتحقيق مع الفتاة التى استطاعت الصعود للمسرح وتقبيله أمام الجماهير.

معجبة تتسبب في تأجيل الحفل ساعة وعشر دقائق

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لم تكن هذه المرة الأولى، ففى عام 2008 تسبب احتضان معجبة لتامر على المسرح بالكويت في إلغاء الحفل بعد ساعة و10 دقائق فقط من بدايته بقرار من الأمن، وذلك بعد احتجاج عدد من الحضور.

معجبة تحاول الانتحار

وصل هوس المعجبات إلى محاولة إحداهم الوصول لعتبة بيته والتهديد بالانتحار إذا لم تشاهد نجمها المفضل، حتى خرج لها تامر حسني لملاقاتها، مما جعلها تصاب بنوبة بكاء وسقطت أرضًا، مما اضطره لنقلها إلى منزله واهتم بها بجانب زوجته بسمة بوسيل حتى استردت وعيها مرة أخرى وقام بالغناء معها.



معجبة تطلب توقيع تامر حسني على ملابسها

أثناء احتفاله بتوقيع ألبوم ‫"عمري ابتدا‬" مع جمهوره في لبنان بفيرجن سيتي سنتر، وقع تامر حسني العديد من البطاقات التذكارية، حتى طلبت منه إحدى المعجبات أن يوقع لها على التى سيرت الخاص بها، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات.

معجبة تقتحم الأمن بالأردن لتقبيله

فور وصوله لمطار الملكة علياء بالأردن لإحياء حفل غنائى، قامت إحدى معجباته باقتحام دائرة الحراس المحيطة بتامر حسنى لتقبيله، حتى سيطر الأمن على الموقف وقام بإبعادها.