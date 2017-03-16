تأجيل حسم مقعد «أبو ريدة» إلى مايو المقبل

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أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تأجيل التصويت على المقعد العام الذي ينافس عليه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري إلى شهر مايو المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات إذاعية، إنه تقرر تأجيل الانتخابات على المقعد المفتوح الذي ينافس فيه هاني أبو ريدة، مع منافسه الغيني إلى شهر مايو المقبل، خلال اجتماع كونجرس الفيفا المقرر إقامته بالبحرين.

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وأضاف، أن التأجيل جاء في مصلحة مصر، لإتاحة الفرصة لمزيد من الدعاية لهاني أبو ريدة لتدعيمه في الحصول على مقعد المكتب التنفيذي خلال الانتخابات المقبلة.

وتشهد إثيوبيا انتخابات الكاف صباح اليوم "الخميس"، حيث تقام منافسة بين الكاميروني عيسى حياتو وأحمد أحمد، رئيس اتحاد مدغشقر، على مقعد الرئاسة، بحيث تقام القرعة بين 54 دولة بنظام "الاقتراع السري"، ومن يحصل على 28 صوتًا يفوز بمقعد الرئاسة.