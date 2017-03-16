أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 800 كيلو سكر قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 800 كيلو سكر قبل بيعها في السوق السوداء بقنا ضبط 800 كيلو سكر قبل بيعها

قنا- أبو المعارف الحفناوي:
ضبطت وحدة مباحث تموين قنا، برئاسة المقدم تامر الحفناوي، سلعا تموينية واسطوانات بوتاجاز، قبل بيعها للمواطنين بسعر السوق السوداء.
تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط "مصطفى. ع. ن"، 33 سنة، سائق، بحوزته 2 طن دقيق بلدي مدعم، و"حسب الله. ب. ح"، 35 سنة، تاجر تموين، بحوزته 1800 كيلو سكر تمويني، و"مجدي.م.س"، 34 سنة، صاحب محل بقالة، بحوزته 1200 كيلو زيت طعام، قبل بيعها في السوق السوداء.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

1

2

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

حول العالم فى 24 ساعة

حول العالم فى 24 ساعة