ضبط 800 كيلو سكر قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

قنا- أبو المعارف الحفناوي:

ضبطت وحدة مباحث تموين قنا، برئاسة المقدم تامر الحفناوي، سلعا تموينية واسطوانات بوتاجاز، قبل بيعها للمواطنين بسعر السوق السوداء.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط "مصطفى. ع. ن"، 33 سنة، سائق، بحوزته 2 طن دقيق بلدي مدعم، و"حسب الله. ب. ح"، 35 سنة، تاجر تموين، بحوزته 1800 كيلو سكر تمويني، و"مجدي.م.س"، 34 سنة، صاحب محل بقالة، بحوزته 1200 كيلو زيت طعام، قبل بيعها في السوق السوداء.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.