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تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية في الشرقية

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تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية في الشرقية تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية في الشرقية

مصراوي Masrawy

تدشين أول بنك دم بالجهود الذاتية

الشرقية – فاطمة الديب:
دشنت الدكتورة إيمان المنير، عضو مجلس إدارة مستشفى الحسينية المركزي في الشرقية، اليوم، بنك الدم بالمستشفى، والذ يُعد أول بنك دم بالجهود الذاتية.
وقالت الدكتورة إيمان المنير، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن فكرة إنشاء بنك دم بالجهود الذاتية بدأت منذ سنوات، بعد اقتراح من ريهام الحاوي، عضو منظمة المجتمع المدني بالحسينية، مؤكدةً على أن الفكرة لاقت حماسا من جانب أطباء المستشفى، وعدد كبير من أعضاء المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز مبنى البنك بأحدث الأجهزة التقنية المتخصصة، وتوفير كافة محتوياته بمساعدة رجال الخير بالحسينية والمدن المجاورة، منوهةً بأنه يُمكن لأي مواطن التبرع بالدم في أي وقت، حيث أن هناك طبيبا متخصصا للكشف على المُتبرع قبل أخذ الدم.

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