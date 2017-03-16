عاشرها لمدة عام.. المؤبد لأب اغتصب نجلته وحملت منه سفاحًا بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة "محمد.ع.ع" 35 عامًا، (محبوس)، بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 57716 جنايات منيا القمح لسنة 2014، بالتعدي على نجلته ومواقعتها جنسيًا حتى حملت منه سفاحًا.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم عاشر ابنته "أ" 16 عامًا، معاشرة الأزواج لمدة عام كامل، حيث كان يأتيها في غرفتها في ساعات متأخرة من الليل، ويواقعها تحت التهديد في حالة صراخها، وظل يعاشرها حتى حملت منه سفاحًا، وعندما علم بذلك اصطحبها إلى مستشفى القرية، لإجراء عملية إجهاض للطفل.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، قيام الأب (المتهم) بمعاشرة نجلته معاشرة الأزواج رغمًا عنها، حيث إنه قام بفض غشاء بكارتها، وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، أمرت بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها سالف الذكر.