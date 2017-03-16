الأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق مهرجان السينما الإفريقية

الأقصر – محمد محروس:

أنهت سلطات محافظة الأقصر، استعداداتها للدورة السادسة لمهرجان السينما الإفريقية، الذي تنطلق فعالياته، مساء اليوم الخميس، في معبد الكرنك، بمشاركة 160 فيلما من 34 دولة إفريقية وعربية و10 دول أوروبية.

ويشارك في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتي 22 مارس الجاري، عدد من السفراء والشخصيات السينمائية العالمية والإفريقية.

وانتهت سلطات المحافظة بأجهزتها المعنية من تجهيز قاعات عروض الأفلام المشاركة والورش الفنية، والندوات بقصر ثقافة الأقصر ونادي التجديف ومكتبة مصر العامة وقاعة المؤتمرات.

وأمر محافظ الأقصر محمد بدر، بتجهيز قاعات لعرض الأفلام بمراكز أرمنت وإسنا والزينية والطود، لعرض الأفلام المشاركة في المهرجان، لإشراك جميع أهالي المحافظة في فعاليات المهرجان.

وتحل المغرب كضيف شرف المهرجان هذه الدورة، بمناسبة التطور النوعي والكمي في الإنتاج السينمائي بالمملكة المغربية.