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"رئيس كفر الزيات" يطالب "الصحة" بسد عجز الأدوية.. ويطالب "التموين" بتوفير "الأنابيب"

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"رئيس كفر الزيات" يطالب "الصحة" بسد عجز الأدوية.. ويطالب "التموين" بتوفير "الأنابيب" "رئيس كفر الزيات" يطالب "الصحة" بسد عجز الأدوية.. ويطالب "التموين" بتوفير "الأنابيب"

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محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية

الغربية – مروة شاهين:

قرر رمضان عيد، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اليوم الخميس، إرسال مذكرة عاجلة للدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية؛ لسد العجز الصارخ في الأدوية بصيدلية وحدة طب الأسرة بقرية أبيج وكذلك العجز في أفراد هيئة التمريض وإصلاح عطل في كرسي الأسنان بذات الوحدة.

كما أحال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات 15 من العاملين بالوحدة "أطباء وممرضات وإداريين" للتحقيق؛ بسبب الإهمال الوظيفى والتزويغ بترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

وكلّف "عيد" مدير إدارة تموين كفر الزيات بسرعة القضاء على السلبيات الموجودة بشأن أنابيب الغاز المدعمة بقرية إبيار، والمتمثلة في وجود عجز في الأسطوانات المطروحة والتلاعب بالتسعيرة بعدما رصد شكاوى من الأهالي بشأن هذا الصدد، وقام على إثرها باستدعاء مدير إلى مقر الوحدة المحلية لقرية إبيار لحصرها علي الطبيعة من المواطنين.

كما وجه رئيس مدينة كفر الزيات جميع التنفيذيين على مستوى المركز بحل مشاكل المواطنين وإنهاء طلباتهم طبقًا للقانون والتعليمات المنظمة لذلك، مشددا على حسن التعامل مع المواطنين وسرعة الإنجاز والشفافية.

يشار إلى أن تلك القرارات والتكليفات تأتي على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس مدينة كفر الزيات، مساء أمس الأربعاء، لقريتي إبيار وأبيج لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بالمنشآت الخدمية، وكذلك عقده لقاء المواطنين بمكتبه بديوان مجلس المدينة.

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