وزير الداخلية اللبناني استقبلنا نحو مليون و500 ألف لاجيء سوري منذ الأزمة

القاهرة - (مصراوي):

قال وزير الداخلية اللبناني "نهاد المشنوق" إن العلاقة بين القاهرة وبيروت ممتازة، وهناك تعاون بين البلدين فى المجال الأمنى، مع الأخذ فى الاعتبار الاقتراح المصرى بإقامة قوى عربية مشتركة .

وأضاف المشنوق- في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة الأمنية قامت بدورها حتى فترة الفراغ الانتخابي، كانت تقوم بدورها على أكمل وجه، وأننا نعيش مع الوضع في لبنان منذ سنوات، وأن الخبرة مكنت الأجهزة الأمنية من النجاح.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، أن الوضع الأمني في لبنان أفضل من دول أخرى؛ فلبنان ليست بيئة حاضنة للإرهاب كما يقول البعض، وحول الأزمة السورية وتداعياتها على الوضع فى لبنان، قال وزير الداخلية اللبنانية لإكسترا نيوز، أن الحد الأقصى للنازحين السوريين في لبنان مليون و500 ألف لاجيء، وأن الوضع في سوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة سيشهد حلا سياسيا.