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تجنب العشاء في الخارج لا يوفر أموالك فقط.. هناك فائدة أخرى

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تجنب العشاء في الخارج لا يوفر أموالك فقط.. هناك فائدة أخرى تجنب العشاء في الخارج لا يوفر أموالك فقط.. هناك فائدة أخرى

مصراوي Masrawy

تناول العشاء في الخارج

أ ش أ:

أكد بحث جديد أن الأشخاص الذين يتناولون العشاء في المنزل يتمتعون بصحة أفضل.

وأوضح العلماء القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن البالغين الذين يتجنبون الخروج إلى الأماكن الفاخرة لتناول أطباقهم المفضلة من الطعام يميلون إلى اتباع أنظمة غذائية أفضل.

وأشاروا إلى أن الطهي في المنزل يسمح للأشخاص باستهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات وتجنب الوجبات غير الصحية التي تقدم في الأماكن الأخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور أدم درونويسكي، الذي ترأس الدراسة بجامعة واشنطن، إن طهي الطعام كثيرا في المنزل يجعلك تتبع نظاما غذائيا أفضل دون زيادة في التكاليف، بينما إذا خرجت كثيرا لتناول الطعام في المطاعم فستتناول طعاما له فوائد صحية أقل وبتكلفة مادية أعلى.​

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