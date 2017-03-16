بلاغ يتهم البقالين التموينيين بالتلاعب ببطاقات مواطني الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

حرر المحامي عبدالحميد مخيمر، اليوم الخميس، محضرًا يتهم فيه بقالي التموين بالحسينية في الشرقية، بالاستيلاء على البطاقات التموينية للمواطنين، بقصد التلاعب وتحقيق أرباح غير قانونية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، بورود بلاغ من المحامي "عبدالحميد مخيمر"، يتهم فيه عددا كبيرا من بقالي التموين بدائرة المركز، بالتلاعب والاستيلاء على البطاقات التموينية للمواطنين.

وافاد مُقدم البلاغ، بأن البقالين تآمروا مع الموظفين المنوط بهم إدراج وإضافة الأسماء والبيانات على البطاقات التموينية، بإضافة بيانات وهمية واصطناع بيانات لمتوفين، بعدما جمعوا البطاقات التموينية من المواطنين بحجة توفير الخبز لهم، نظرًا لقلة المخابز بالقرى التابعة للمركز.

وأوضح البلاغ، أنه بمراجعة بيانات البطاقات من خلال وزارة الإنتاج الحربي، تبين وجود بيانات وهمية وإضافة أسماء متوفين، فيما تم توقيع غرامات مالية على أصحاب البطاقات، وتعطيل بطاقاتهم لحين سداد قيمة المقررات التموينية، منوهًا بأن البقالين المشكو في حقهم، يرفضون حتى الآن إعادة البطاقات التموينية لأصحابها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1298 إداري الحسينية لسنة 2017، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها.