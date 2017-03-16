إحباط تهريب 25 ألف علبة سجائر "كليوباترا مضروبة" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر المُقلدة بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "وائل.ف.الـ.ع" 39 عامًا، تاجر، مُقيم بقرية "كراديس" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم؛ لاتهامه بالإتجار في السجائر المُهربة جمركيًا والمُقلدة لمنتجات الشركة الشرقية للدخان.

ضُبط المتهم وبحوزته وبحوزته 51 كرتونة سجائر مُقلدة لماركة "كليوباترا"، بإجمالي 25 ألف و500 علبة سجائر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 7310 جنح ديرب نجم لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.