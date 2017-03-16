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توقعات بالحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مايو أو يونيو

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توقعات بالحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مايو أو يونيو توقعات بالحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مايو أو يونيو

التحرير

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قال وزير المالية عمرو الجارحي: إنه من المتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو، والبالغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار،  وفقًا لـ"رويترز".

وكان قد اتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع فى نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

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ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

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