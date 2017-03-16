وزير المالية: نتوقع وصول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد خلال 3 أشهر

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توقع عمرو الجارحي وزير المالية حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال ثلاثة أشهر.

وقال الجارحي، في تصريحاتٍ لـ"رويترز"، اليوم الخميس، ردًا على سؤالٍ حول توقيت الشريحة الثانية من القرض: "نتوقع وصولها في مايو أو يونيو".

وكان الوزير قد أعلن - أمس الأربعاء - أنَّ بعثةً من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 28 أبريل حتى 8 مايو المقبلين لإجراء مراجعة تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من القرض.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

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وتبلغ الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.

وستسعى بعثة الصندوق خلال الزيارة لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمَّن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.