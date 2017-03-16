الجيش العراقي يتدخل لفض خلاف بين زوجين بسبب «طبق فاصوليا» .. حدث بالفعل

سمر العشري

تعتبر نشوب الخلافات بين الزوجين أمرًا طبيعيًا في كل بلدان العالم، وهو ما لا تخلو منه حياة كل اثنين مرتبطين تبعًا لظروف البيئة المحيطة بهما، لكن طبيعة المشكلة أخذ منحى غريبًا في العراق.

في حي «الدورة» بجنوب بغداد في العراق نشب خلاف بين زوجين السبت الماضي إثر طبخ الزوجة «مرقة الفاصولياء» لزوجها الذي يعود متأخرًا من العمل، وهو ما أفضى إلى وقوع شجار بينهما.

ومع احتداد الخلاف اتصلت الزوجة بشقيقيها الذين يعملان في الجيش العراقي، ليضطر أحدهما، برتبة نقيب، إلى تحريك قوة تتضمن عددًا من العربات العسكرية و20 جنديًا بكامل عتادهم.

وبالفعل اقتحمت قوات الجيش العراقي المنزل واعتدى الجنود على الزوج، واصطحبوا الزوجة داخل عرباتهم، وذلك حسب المنشور بموقع «سكاي نيوز عربية».

وعلى إثر ما وقع طالب الزوج بفتح تحقيق موسع عما حدث خوفًا على حياته، وقال: «خلاف عائلي بسيط.. على أي أساس تقتحم قوة عسكرية كبيرة منزلي وتأخذ زوجتي وترحل».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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