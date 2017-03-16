رافعة عسكرية تُنزل تمثال رمسيس الثاني بحديقة المتحف المصري

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بدأت رافعةٌ تابعةٌ للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، عملية رفع أجزاء تمثال رمسيس الثاني المحملة على السيارة التي نقلته من منطقة المطرية لإدخالها إلى حديقة المتحف المصرى، وذلك بعد تعثر السيارة في الدخول من بوابة المتحف الرئيسية لضيق مساحة مدخل المتحف.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وصل الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى المتحف؛ لمتابعة عملية إنزال وإدخال التمثال.

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وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية نقل التمثال من سوق الخميس بالمطرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث انطلقت الرحلة مرورًا بكوبري مسطرد، ثمَّ أعلى الكوبري الدائري، ثمَّ منطقة صفط اللبن، وبعد ذلك استكمل التمثال رحلته من محيط جامعة القاهرة مرورًا بمنطقة الدقي ليصعد كوبري أكتوبر، ويستقر في آخر الأمر داخل حديقة المتحف.