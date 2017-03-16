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فيديو.. شكري: العلاقات الروسية المصرية ليست قاصرة على السياحة فقط

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فيديو.. شكري: العلاقات الروسية المصرية ليست قاصرة على السياحة فقط فيديو.. شكري: العلاقات الروسية المصرية ليست قاصرة على السياحة فقط

التحرير

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أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمصر كانت دليلا على وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لخدمة مصلحة البلدين.

أضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء » عبر فضائية «dmc»، أن العلاقات المصرية الروسية لها مناحي كثيرة وأوجه متعددة، وليست مقتصرةً على السياحة فقط، مؤكدًا أنها تسير على نحو يرضى الجانبيين..

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وأوضح شكري، أن حادث سقوط الطائرة الروسية ما زال محل تحقيق ولا يمكن لدولة تحقيق الأمن بنسبة 100% في مطاراتها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية لها مناحٍ كثيرة وممتدة وتاريخية وقوية وقضية عودة السياحة الروسية لمصر لا تلقى بظلالها على تلك العلاقات، رغم أنها تشكل مصدرًا مهمًا للاقتصاد المصري، وموسكو صاحبة الحق في اتخاذ قرار عودة السياحة الروسية.

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التحرير

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