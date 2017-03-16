تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل شديد البرودة آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة أمَّا في البحر الأحمر فتكون مضطربةً، مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى مترين، وفي البحر الأحمر فتكون من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

الإسكندرية 13 19

مطروح 12 18

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 11 21

السويس 11 21

العريش 08 20

نخل 06 18

طابا 08 19

الطور 15 20

مرسى علم 18 23

الغردقة 16 24

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شرم الشيخ 18 24

رفح 07 19

كاترين 04 16

سيوة 10 22

المنيا 11 21

الفيوم 10 22

رأس سدر 13 20

أبوسمبل 15 28

وسط الدلتا 13 20

أسيوط 10 21

سوهاج 11 24

الأقصر 12 26

أسوان 14 27

شلاتين 16 24

حلايب 17 22

الوادى الجديد 11 24

قنا 13 25

نويبع 15 22

السلوم 08 17

