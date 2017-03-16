أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل شديد البرودة آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة أمَّا في البحر الأحمر فتكون مضطربةً، مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط من متر إلى مترين، وفي البحر الأحمر فتكون من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 13 21

الإسكندرية 13 19

مطروح 12 18

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

بلطيم 14 20

الإسماعيلية 11 21

السويس 11 21

العريش 08 20

نخل 06 18

طابا 08 19

الطور 15 20

مرسى علم 18 23

الغردقة 16 24

شاهد أيضا

شرم الشيخ 18 24

رفح 07 19

كاترين 04 16

سيوة 10 22

المنيا 11 21

الفيوم 10 22

رأس سدر 13 20

أبوسمبل 15 28

وسط الدلتا 13 20

أسيوط 10 21

سوهاج 11 24

الأقصر 12 26

أسوان 14 27

شلاتين 16 24

حلايب 17 22

الوادى الجديد 11 24

قنا 13 25

نويبع 15 22

السلوم 08 17
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»