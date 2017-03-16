فيديو.. كردي: مجلس الجبلاية زعلان مني عشان «دوست على السلك العريان»

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أعضاء مجلس الجبلاية، غاضبون منه بسبب أنه «داس على السلك العريان»، على حد تعبيره.

أضاف «كردي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرص على قناة «dmc sports»، أن مقالته التي تسببت في الأزمة، كانت لتحليل موقف اتحاد الكرة، ولم يكن يقصد بها الصدام مع أحد.

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وتابع عضو الجبلاية، أن هناك أمور أكبر مما يدلى بها، خرجت من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، لكن ذلك لم يتسبب في أزمة، مشيرًا إلى أن السير على خط مستقيم أسهل ما يمكن فعله، معلقًا «أنا معايا الحق والصدق لأني مش صاحب مصلحة».