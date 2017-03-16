أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو.. كردي: مجلس الجبلاية زعلان مني عشان «دوست على السلك العريان»

Google+ Print
فيديو.. كردي: مجلس الجبلاية زعلان مني عشان «دوست على السلك العريان» فيديو.. كردي: مجلس الجبلاية زعلان مني عشان «دوست على السلك العريان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أعضاء مجلس الجبلاية، غاضبون منه بسبب أنه «داس على السلك العريان»، على حد تعبيره.

أضاف «كردي»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرص على قناة « sports»، أن مقالته التي تسببت في الأزمة، كانت لتحليل موقف اتحاد الكرة، ولم يكن يقصد بها الصدام مع أحد.

شاهد أيضا

وتابع عضو الجبلاية، أن هناك أمور أكبر مما يدلى بها، خرجت من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، لكن ذلك لم يتسبب في أزمة، مشيرًا إلى أن السير على خط مستقيم أسهل ما يمكن فعله، معلقًا «أنا معايا الحق والصدق لأني مش صاحب مصلحة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر