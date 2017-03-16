دويدار يتحدث عن أزمة في الزمالك غير موجودة بالأهلي: هذه هي المشكلة

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قال أحمد دويدار، مدافع فريق سموحة، إنه لا توجد مشاكل بينه وبين ناديه السابق الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يعاني من أزمة ليست موجودة في النادي الأهلي، وهى عدم وجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة بشكل كبير، يكونوا قادرين على قيادة اللاعبين الجدد..

أضاف «دويدار»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك يقوم بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين كل موسم، ويستقدم غيرهم، مشيرًا إلى أنه طالب اللاعبين وقت انضمامه بالقلعة البيضاء عام 2014، بنسيان تاريخ النادي والعمل على تحقيق البطولات الغائبة منذ سنوات.

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وربطت بعض التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، اسم «دويدار»، بالانتقال إلى النادي الأهلي، عقب انتهاء اعارته إلى نادي سموحة في الصيف المقبل.