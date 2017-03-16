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بالفيديو.. مؤمن سليمان: ثقتي كبيرة في لاعبي سموحة أمام أوليانز

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بالفيديو.. مؤمن سليمان: ثقتي كبيرة في لاعبي سموحة أمام أوليانز بالفيديو.. مؤمن سليمان: ثقتي كبيرة في لاعبي سموحة أمام أوليانز

التحرير

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قال مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق سموحة، إن تغيير ملعب مباراة العودة أمام أوليانز الكينى، أربك حساباته، خاصة أنه يبعد عن فندق إقامة الفريق السكندري، أكثر من 3 ساعات.

أضاف «سليمان»، خلال تصريحاته مساء الأربعاء، لقناة «on sport»، أنه مجبر حاليًا على تغيير برنامجه التدريبي، مشيرًا إلى أن الملعب جيد إلى حد ما، لكن رحلة السفر كانت مرهقة للغاية حيث استمرت 12 ساعة، ما اضطره لإلغاء مران الأربعاء، والاكتفاء ببعض تدريبات فك العضلات.

وتابع، أن جميع لاعبو سموحة لديهم تركيز ورغبة في تحقيق أكبر قدر من النجاح في بطولة الكونفدرالية، والتغلب على كل الصعاب التي تواجه الفريق، مؤكدًا أنه لديه ثقة في لاعبيه.

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وسحق سموحة فريق أوليانز الكينى برباعية نظيفة، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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