مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق نار في عاصمة السلفادور

سان سلفادور - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في السلفادور مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق نار وقع وسط العاصمة سان سلفادور.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - إن عناصر إحدى العصابات قامت بمهاجمة حارس أمن خاص وقتل ثلاثة من الباعة الجائلين وهو ما دفع حراس الأمن المتواجدين في المنطقة إلى الرد بإطلاق النار للدفاع عن زميلهم.

وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال 5 من هذه العناصر الإجرامية على خلفية تبادل إطلاق النار الذي وقع في العاصمة سان سلفادور.

بدروه، قال نائب مفوض الشرطة الوطنية إيفلين ماروكين إن اندلاع أعمال العنف ناتج عن مشكلة بين حراس الأمن وأفراد إحدى العصابات.